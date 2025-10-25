Prima trasferta stagionale per l'Amatori Capoterra nel campionato nazionale di Serie B di rugby.
Nel match valido per il girone 1, i giallorossi giocheranno a Varese.
Alle 14.30, al Campo Comunale Aldo Levi di Giubiano (arbitra Paolo Rumi di Bergamo), si affronteranno due squadre che hanno vinto all'esordio: i padroni di casa 25-22 a Ivrea, i capoterresi 33-17 contro i piemontesi del San Mauro, risultato che ha portato anche al punto bonus.

