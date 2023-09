La Virtus Cagliari, compagine che con la prima squadra prenderà parte al torneo di Serie B Regionale femminile, riparte in vista della stagione sportiva 2023/2024. L’intento della società cagliaritana è quello di continuare a crescere e, soprattutto, lavorare su giovani e vivaio.

In estate la Virtus ha lavorato sull’assetto societario e sul discorso di crescita legato all’impiantistica nell’area di via Pessagno. È stato risistemato il campo esterno, con un nuovo fondo e nuova colorazione, che ospiterà allenamenti e partite. Più importante, invece, sarà l’intervento di consolidamento e sistemazione del campo centrale e di quello laterale al coperto.

Per quanto riguarda la società, potenziato l’assetto. Al fianco del presidente Paolo Pellegrini ci sarà Franco di Ciaula, nel ruolo di vice. Responsabile del settore giovanile è Salvatore Zoncheddu, mentre Alessandra Angius avrà lo stesso ruolo nel settore minibasket. I rapporti tra la Federazione Italiana Pallacanestro sia nazionale che locale saranno tenuti da Claudio Capelli. C’è anche il settore “eventi”, composto da Salvatore Zoncheddu, Riccardo Dessì e Alessandra Angius, gli stessi che lavoreranno per la società per ciò che attiene i rapporti con gli sponsor. La segreteria Virtus è gestita da Manuela Deplano, mentre il tesoriere sarà Alessandra Cozzolino. Responsabile dell’impiantistica è Riccardo Dessì. Tiziana Giannotti e Marcella Marongiu saranno le responsabili del settore abbigliamento e merchandising della Virtus. A breve sarà on line anche il nuovo sito della Virtus Cagliari.

«Ho voluto attorno a me un gruppo compatto che possa lavorare con il massimo impegno per fare crescere ulteriormente la società – spiega il presidente Pellegrini - Gli obiettivi sono molteplici e non riguardano solo l’aspetto sportivo. Da quest’anno vogliamo far crescere ulteriormente il settore giovanile, ma lavorare anche sull’impiantistica per dare un nuovo volto, soprattutto visivo alla Virtus. La squadra di dirigenti e responsabili dei vari settori è affiatata e non vede l’ora di iniziare a lavorare. Sono numerosi i progetti che poteremo avanti, riguardanti la scuola e il reclutamento delle bambine per il minibasket e altro».

