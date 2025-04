Sarà la Mercede Alghero a contendere il titolo di Serie B Femminile Regionale al Cus Cagliari. Le algheresi, infatti, espugnano il parquet dell’Antonianum Quartu in gara 3 di semifinale (59-68 il finale) e portano a casa il pass per la finalissima.

La gara. Salta il fattore campo, dunque, al termine di una gara equilibrata e combattuta, decisa solo nel finale. Pronti via e l’Antonianum si porta sul 17-8 del 6’. Nel finale di frazione contro break ospite e parziale che si chiude sul 17-16 del 10’. Nel secondo quarto sono ancora le quartesi a comandare le operazioni, chiudendo sul +7 all’intervallo (34-27 al 20’). Il quintetto allenato da Salvatore Fraghi raggiunge il massimo vantaggio in avvio di ripresa (39-27 al 21’), prima del recupero targato Mercede, chiuso con il sorpasso sul 44-47 del 30’. L’inizio di ultima frazione vede ancora l’Antonianum passare in vantaggio (49-47 al 31’), ma il finale di gara delle ragazze allenate da Manuela Monticelli è decisivo, prima con il controsorpasso (49-50 al 32’), poi con l’allungo che vale la partita. Miglior realizzatrice della gara è Murgia, nelle fila della Mercede, con 22 punti. La Mercede, dopo il quarto posto della prima fase, raggiunge in finale il Cus Cagliari. Per l’Antonianum, invece, dopo il primo posto ottenuto al termine della regular season, si chiude una stagione di altissimo livello.

I tabellini.

Antonianum Quartu – Mercede Alghero 59-68 (serie 1-2)

Antonianum: Dotta 6, Saba 3, Fraghi, Ruggeri, Pacilio 10, Mainas, Ljubenovic 20, Piludu, Canalis 7, Beato 2, Demetrio Blecic 7, Papalexis 4. Allenatore Fraghi.

Mercede: Maugeri, Sini, Galluccio, Derekyuvlieva 3, Coni 6, Cavallero, Spiga Trampana 13, Silanos 13, Moro 3, Murgia 22, Vaicekauskas 8. Allenatore Monticelli.

Arbitri: Zara e Fiorin.

Parziali: 17-16; 34-27; 44-47.

