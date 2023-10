Inizia bene l'avventura dell'Amatori Capoterra nel campionato nazionale di Serie B di rugby. Il XV di coach Juan Manuel Queirolo batte 28-10 il Cernusco e intasca i primi quattro punti della stagione.

Al Comunale di Via Trento, i padroni di casa sono scesi in campo con Stara, Mariani, Celembrini, Marston, Ambus, Aru, Brui, Pace, Garau, Oghittu, Gardonio, Balboni, Geraci, Uccheddu e Chibsa. Primo tempo sul velluto, chiuso 18-3 dai giallorossi, grazie alle mete di Chibsa e Celembrini (la prima trasformata da Aru) e al piazzato dello stesso Aru. I lombardi muovono il punteggio con la punizione del 7-3.

In apertura di ripresa, Smeraldo subentra a Mariani. Arrivano le mete di Gardonio e Pace per il 28-3. Girandola di sostituzioni, con Marongiu, Baldanzi, Ganga, Sainas, Uselli e Thioye che prendono il posto di Pace, Brui, Balboni, Uccheddu, Chibsa e Oghittu. In chiusura arriva la meta del Cernusco per il 28-10 finale.

