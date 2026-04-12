Dopo la pausa pasquale, il campionato di Serie B entra nella sua fase decisiva e l’Amatori Rugby Capoterra si prepara a un doppio impegno lontano da casa che potrebbe indirizzare in modo definitivo la classifica. La formazione sarda sarà impegnata oggi alle ore 14:30 sul campo del Rho, primo passo di un mini-ciclo lombardo che proseguirà con il recupero contro il Cernusco.

I giallorossi arrivano all’appuntamento con fiducia e morale alto, forti dell’ultima convincente vittoria ottenuta davanti al proprio pubblico. Un successo netto che ha messo in evidenza non solo la solidità del gruppo, ma anche la crescita dei giovani, sempre più protagonisti nelle rotazioni della prima squadra.

Nonostante la posizione in classifica non sia delle migliori, il Rho rappresenta un avversario tutt’altro che semplice. La squadra lombarda ha dimostrato più volte di poter mettere in difficoltà chiunque, lottando fino all’ultimo minuto e rendendo ogni partita estremamente combattuta. Anche i precedenti confermano l’equilibrio tra le due formazioni, con gare spesso decise da episodi.

Per il Capoterra sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e sfruttare al massimo le ultime tre giornate di campionato, con l’obiettivo di restare agganciato alle posizioni di vertice. La trasferta di Rho, in questo senso, rappresenta un banco di prova importante sia sul piano tecnico che mentale.

Lo staff tecnico ha lavorato durante la sosta per recuperare energie e sistemare alcuni acciacchi fisici, così da presentarsi all’appuntamento nelle migliori condizioni possibili. L’obiettivo è chiaro: dare continuità alle prestazioni recenti e affrontare ogni sfida con determinazione e attenzione ai dettagli.

Il finale di stagione è ormai alle porte e ogni punto può fare la differenza. Capoterra lo sa e si prepara a giocarsi tutto, a partire dalla difficile trasferta lombarda.

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