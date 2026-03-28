Oggi, alle 14.30, per la 16esima giornata del girone 4 del campionato nazionale di Serie B di rugby, l'Olbia ospiterà l'Old Colleferro al Campo comunale Basa.
Le Api galluresi, terze, sono reduci dal 26-20 subito sul campo dell'Unione Firenze, mentre i laziali, ottavi, arrivano dal 27-10 casalingo rifilato ai Cavalieri Union Prato Sesto.
Un girone fa, l'Olbia sbancò il Maurizio Natali di Colleferro per 10-6.
Dirigerà l'incontro il signor Massimiliano Dui di Nuoro.

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