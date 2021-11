Il 360 GG è l'unica sarda a vincere nel sabato di Serie A2. Al PalaConi i cagliaritani battono 5-2 l'Arzignano con i gol di Pelezinho, Quintairos (doppietta), Chano e il sigillo finale del portiere Cara. La squadra di Diego Podda sale così al quarto posto in classifica. Faticano le altre tre isolane. Non basta il cuore della Leonardo sul campo della capolista Saviatesta Mantova. 6-4 il risultato finale in favore della prima della classe, nonostante la doppietta di Siddi e i gol di Acco e Asquer. Senza storia la trasferta contro il Lecco del Città di Sestu, battuto 5-0. La Monastir Kosmoto ha provato a giocarsela in casa contro il Saints Pagnano. Non basta la tripletta di Nurchi, la doppietta di Marongiu e il gol di Cadoni nel 9-6 per i lombardi.

Serie B. La Jasnagora si aggiudica il derby sardo con il C'è Chi Ciak di Serramanna. A Sestu la squadra di Dessi si impone per 6-3 grazie al poker di capitan Spanu e le reti di Piaz ed Ennas. Per il CCC in gol gli argentini Marvich (doppietta) e Paladino. Sconfitte le altre tre sarde. Il Sardinia Futsal cade 7-2 sul campo della capolista Domus Bresso. Trasferta amara anche per il Domus Chia, battuto 10-2 dall'Eur Massimo. Primo k.o. casalingo per la Mediterranea, superata 5-2 dall'Avis Isola.

Serie A femminile. Prosegue il momento difficile dell'Athena Sassari. Lo scontro salvezza contro il Kick Off sorride alle lombarde, che si impongono a Sassari con il punteggio di 8-2. Di Will e Rocio le uniche reti della squadra di Monti.

A2 femminile. Termina sull'1-1 il derby tra Jasnagora e Mediterranea. Al vantaggio di Saraniti risponde Cossu nel finale. Il colpo grosso lo fa il Santu Predu, con il 3-2 a Rimini contro la capolista Virtus Romagna grazie alla tripletta di Carta. L'Arzachena pareggia 6-6 contro la Polisportiva 1980, mentre il Cus Cagliari perde 2-1 contro il Pero.

