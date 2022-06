Ancora un doppio successo per il Cagliari Baseball nel Girone B della poule salvezza dell’A1, che i rossoblù guidano da imbattuti. A Iglesias, la squadra del manager Walter Angioi ha battuto per due volte il Settimo, prima all’extrainning, deciso dal singolo di Andres che ha portato a casa il punto del 5-4 dopo il tentativo di rimonta avviato dagli ospiti, poi con un netto 8-2, figlio del big inning da 5 punti confezionato nella 6ª ripresa grazie ai doppi di Arrais, Rodriguez e Andres. Sul monte bene Murgia e Angioi, lanciatore vincente in gara1, e Fandino, Wilmer di gara2 con 13 strikeout prima di cedere il posto al closer Cuesta.

In A1 si registra anche l’ennesima ottima prestazione del lanciatore iglesiente Mattia Sireus, in forze al Grosseto 1952. In gara1, vinta 3-0 dai toscani, il pitcher sardo ha lasciato a secco il Macerata, che ha invece vinto 4-2 il secondo incontro.

Nella B di baseball, una Catalana implacabile ha travolto l’Ares Milano sul diamante di Maria Pia. Gli algheresi hanno vinto il primo incontro con un tennistico 6-1 e si sono migliorati in gara2, chiusa con un eloquente 27-5, e al momento sono quarti nel girone a una vittoria di distanza dal Codogno.

Softball. In A1, è finita in pareggio tra Nuoro e Saronno. Le lombarde hanno disputato un primo match impeccabile e travolto le nuoresi per 1-18 in 4 inning grazie a due fuoricampo di Giulia Longhi, un triplo e quattro doppi, per un totale di 17 valide. Alle padrone di casa non è bastato il fuoricampo da un punto di Clark, che vanta la miglior media battuta del torneo (0.521), né il ritorno in squadra della vecchia conoscenza Amanda Fama.

Le barbaricine sono riuscite a imporsi 3-1 in gara2 grazie ai punti battuti a casa da Clark e Piras nel 1º inning e al fuoricampo da un punto della sempre più incisiva Giada Zidda. Il Banco di Sardegna è quarto nel girone B con 5 vittorie e 13 sconfitte.

Nell’A2 di softball, infine, un altro weekend negativo per la Supramonte. A Legnano, le orgolesi hanno incassato due sconfitte per manifesta inferiorità, una per 11-1 al 4º inning e l’altra per 0-7 alla 5ª ripresa e sono penultime nel girone A con 2 vittorie in 18 partite.

