Sarà un fine settimana di riposo per l'Amatori Rugby Alghero, perché il match in programma domenica pomeriggio a Maria Pia contro il Lecco, valido per la 16esima giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie A, è stato posticipato a domenica 13 aprile, in seguito a un accordo tra le due società.

La classifica: Calvisano 64; Settimo Torino 56; Amatori Alghero 52; Noceto 47; Parma 46; Piacenza 39; Cus Milano 34; Amatori&Union Milano 28; Lecco 16; Unione Monferrato 1.

