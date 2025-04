Vittoria per l'Amatori Rugby Alghero, che nel match valido come recupero della 16esima giornata del campionato nazionale di Serie A, batte 31-17 il Lecco.

Con questo risultato, il XV di coach Marco Anversa risale al terzo posto nel girone 2 a una giornata dalla fine.



Amatori Alghero-Lecco 31-17.

Amatori Alghero: Delli Carpini, Delrio (79' Bombagi), Russo, Serra (65' Marrone), May (65' Calabrò), Perello, Armani, Fierro (36' Shelqeti), Marcellan (52' Stefani), Lenoci, Capozzucca (39' Tveraga), Canulli, Cincotto, Spirito (44' Marchetto), Natchebia (70' Gueye). Coach Marco Anversa.

Lecco: Messa (60' Sala), Riva, Crimella, Rusconi, Castelletti (53' Alippi), Mauri, Pellegrino, Pandiani, Catania, Maspero (52' Robledo), Valentini, Galli, Shalby (60' Butskhrikidze), Betchvaia (67' Vacirca), Robledo (60' Caroni). A disposizione Turco, Colombo, Biffi. Coach Sebastian Damiani.

Arbitro Fabio Taggi di Roma.

Punti: 3' meta Spirito; 16' m. Spirito, trasforma Delli Carpini; 26' m. Perello; 30' m. Shalby, trasf. Pellegrino; 34' m. Castelletti; 44' m. Perello, trasf. Delli Carpini; 52' m. Cincotto, trasf. Delli Carpini; 80' m. Valentini.



Classifica: Calvisano 73; Settimo Torino 66; Amatori Alghero 58; Noceto 56; Parma 50; Piacenza 44; Cus Milano 37; Amatori&Union Milano 31; Lecco16; Unione Monferrato 1.

