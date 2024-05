Il Cagliari e la Catalana, portacolori sarde nella serie A di baseball, si apprestano a godere di un turno di riposo in attesa degli incontri che, l’8 e il 9 giugno, li vedranno opposti rispettivamente a Ronchi dei Legionari e Codogno sui diamanti di Cagliari e Sassari.

Nell’ultimo weekend prima della sosta, gli algheresi hanno fatto bottino pieno sul difficile campo dell’Oltretorrente, battuta 4-7 e 5-6 al 10º inning, e sono secondi nel girone E.

Il Cagliari, invece, ha pareggiato la serie giocata sul campo del Padova riuscendo, dopo aver perso gara1 3-0, a siglare un pesante 4-8 al 10º inning di gara2. I rossoblù guidati dal manager Walter Angioi sono ultimi nel girone C, ma a una sola vittoria di distanza dal penultimo posto, occupato dal Ronchi.

A2 Softball. Nella serie A2 di softball continua il rendimento altalenante della Supramonte (3 vittorie e 7 sconfitte), che sul diamante di Orgosolo si è arresa 6-9 e 5-8 dal Crocetta terzo in classifica. Le barbaricine, attualmente penultime nel girone B davanti al Nettuno e a una vittoria di distanza dal Collecchio, torneranno in campo alle 11 di domenica per il doppio incontro interno con la capolista Rovigo, fin qui capace di trionfare in 9 delle 10 partite giocate.

