Oggi, alle 14.30, per la 16esima giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie A di rugby, l'Amatori Alghero sarà di scena al campo sportivo Del Bione di Lecco.
I padroni di casa, penultimi, sono reduci dal 52-20 subito sul campo della capolista Piacenza, mentre i ragazzi di coach Marco Anversa, quinti, arrivano dal 16-17 casalingo subito in extremis contro il Cus Milano.
A Maria Pia, un girone fa, la sfida si concluse 43-12 per gli algheresi.
Dirigerà l'incontro il signor Antonio Santocono di Ragusa.

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