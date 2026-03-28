Serie A, anticipo lombardo per l'Amatori AlgheroOggi pomeriggio, per la 16esima giornata del girone 2, il XV di coach Marco Anversa scenderà in campo al Del Bione di Lecco
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Oggi, alle 14.30, per la 16esima giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie A di rugby, l'Amatori Alghero sarà di scena al campo sportivo Del Bione di Lecco.
I padroni di casa, penultimi, sono reduci dal 52-20 subito sul campo della capolista Piacenza, mentre i ragazzi di coach Marco Anversa, quinti, arrivano dal 16-17 casalingo subito in extremis contro il Cus Milano.
A Maria Pia, un girone fa, la sfida si concluse 43-12 per gli algheresi.
Dirigerà l'incontro il signor Antonio Santocono di Ragusa.