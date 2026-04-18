Vittoria pesante in chiave salvezza per la Klass Sennori, che espugna il campo della San Paolo Ostiense per 72-70 al termine di una gara ribaltata nell’ultimo quarto. Un successo costruito in rimonta, grazie a un parziale di 29-14 negli ultimi dieci minuti che ha cambiato completamente il volto della partita.

Per lunghi tratti, infatti, la gara era stata nelle mani dei padroni di casa. Dopo un avvio equilibrato, la San Paolo aveva preso il controllo sfruttando meglio le proprie soluzioni offensive, arrivando anche in doppia cifra di vantaggio e mantenendo il margine fino alla terza frazione, chiusa ancora avanti. Sennori, dal canto suo, aveva faticato a trovare continuità al tiro, restando però aggrappata al match con le giocate di Sanna.

La svolta è arrivata nell’ultimo periodo. I romangini hanno alzato l’intensità difensiva e trovato maggiore presenza vicino a canestro, tornando progressivamente a contatto fino alla parità. Nel finale punto a punto, la freddezza di Luca Sanna - autore di 32 punti - ha fatto la differenza, soprattutto dalla lunetta.

Due punti fondamentali, che consentono alla Klass di agganciare proprio la San Paolo in classifica e di guadagnare una posizione più favorevole nella griglia playout di B Interregionale, anche alla luce del vantaggio negli scontri diretti.

S. Paolo-Sennori 70-72

San Paolo Ostiense: Giannotti 3, Loi 7, Orsano 10, Terrasini 3, Mugnaioli 3, Amanti 2, Cecchini 3, Iacorossi 2, Paolini 18, Marchisio 17, Vrancianu, Vettori 2. Allenatore Colella

Sennori: Puggioni, Sanna 32, Obinna Nwokoye 18, Merella 3, Cabras 5, Tola 6, Pisano, Hubalek 6, Biolchini 2. Allenatore Longano

Parziali: 18-12; 32-25; 56-43

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