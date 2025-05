Sarà Innovyou Sennori-Olimpia Cagliari la finale della Serie C Unica di basket maschile. Grazie al successo per 88-60 ottenuto nella decisiva Gara 3 di Sorso contro la Coral Alghero, i romangini hanno staccato il pass per l'atto conclusivo del torneo.

Dopo un primo periodo caratterizzato dall'equilibrio, il quintetto di coach Gabriele Piras ha preso il sopravvento guidata dai suoi lunghi Cordedda e Hubalek, che hanno realizzato rispettivamente 18 e 25 punti. Nulla da fare per i catalani, che possono mandare comunque in archivio con soddisfazione un'annata da matricola terribile.

Sennori, invece, volta pagina e pensa a una finale difficile, che la vedrà opposta alla seconda classificata al termine della regular season: una formazione giovane, talentuosa e capace di giocare su alti ritmi. Hubalek e soci hanno il pronostico dalla loro parte, ma i giochi sono aperti. La prima palla a due è in programma nel prossimo weekend.



Sennori-Coral 88-60

Innovyou Sennori: Cordedda 18, Puggioni 6, Spano 2, Merella 11, Mat. Cabras 4, Werlich 11, Marreu, Tola 5, Pisano 4, S. Piras 2, Hubalek 25, Mar. Cabras. Allenatore G. Piras

Coral Alghero: Cesaraccio 15, Monte 3, Tilloca, Sahud 11, Fumanti 9, Musso 14, Manunza, Ibba 2, Cherchi, Scalise 4, Busi 2, Simula. Allenatore Longano

Parziali: 22-22; 50-33; 68-54

