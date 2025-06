L’Innovyou Sennori manca la prima occasione per staccare il pass verso la Serie B Interregionale. A Mola di Bari, nella semifinale delle Final Four di Serie C, la squadra di coach Gabriele Piras viene battuta 72-67 dalla Step Back Caiazzo al termine di una gara intensa e combattuta, in cui i sardi erano riusciti a costruire anche un vantaggio consistente prima di cedere nel finale.

La gara. L’inizio è tutto di marca sennorese, con capitan Merella subito protagonista: due triple in apertura e un parziale di 10-2 che costringe Caiazzo al primo timeout. I campani però iniziano a rispondere con Johnson e Puoti, chiudendo il primo quarto sotto 21-14. Anche nel secondo periodo l’Innovyou trova punti pesanti dall’arco con Puggioni e Cordedda, ma Caiazzo cresce e con Mastroianni riesce a passare per la prima volta avanti sul 32-30. I sardi, però, rimettono la testa avanti prima dell’intervallo grazie alla quarta tripla di Merella e ai liberi di Hubalek: 35-34 all’intervallo.

Il terzo quarto è un lungo testa a testa, con tanti errori, sorpassi e controsorpassi. Hubalek e Werlich tengono in piedi Sennori, mentre Campanile e Mastroianni rispondono colpo su colpo. Un antisportivo fischiato a Cabras consente ai campani di pareggiare a quota 52 all’alba dell’ultimo periodo.

Qui Sennori parte forte e con le giocate di Cordedda vola sul +7 (64-57), ma la reazione di Caiazzo è immediata: i sardi commettono diversi errori, concedono troppi possessi e subiscono un parziale letale, firmato da Caloia, Johnson e Campanile. Nel finale, la tripla e il canestro di Mastroianni chiudono i conti e spalancano a Caiazzo le porte della Serie B.

Per l’Innovyou resta una seconda opportunità: domani (ore 18) dovrà affrontare la perdente della sfida tra Catania e Castellaneta, con un solo risultato possibile per coronare nel migliore dei modi la stagione.

Caiazzo-Sennori 72-67

Pepe in Grani Caiazzo: Mastroianni 17, Russo ne, Puoti, D’Orta, Palladino ne, Caloia 14, De Matteo ne, Aldi 11, Tomasiello 5, Campanile 18, Di Sorbo ne, Johnson 7. Allenatore Petrazzuoli

Innovyou Sennori: Cordedda 16, Puggioni 8, Spano ne, Merella 14, Mat. Cabras 4, Werlich 6, Marreu ne, Tola, Pisano, S. Piras ne, Hubalek 19, Mar. Cabras ne. Allenatore G. Piras

Parziali: 14-21; 34-35; 52-52

