Pugili dell’Asd Se.Sa Boxing Group Porto Torres protagonisti a Mondovì, dal 6 all’8 giugno, a Mondovì dove è in corso il torneo nazionale intitolato alla memoria del maestro scomparso Alberto Mura. Per l'occasione sono stati convocati i due Under 17, Arturo Maltoni 46kg e Falchi Enrico 48kg, atleti della Se.Sa. I due ragazzi sono stati selezionati dalla Federazione pugilistica italiana e si contenderanno la medaglia d'oro con altri 3 atleti provenienti dal resto d'Italia.

«Per noi è una grande soddisfazione rappresentare Porto Torres ad un torneo così importante, soprattutto in ricordo del caro maestro Alberto Mura, che ci ha cresciuto prima come atleti ma soprattutto come uomini», hanno sottolineato i tecnici della società sportiva. Una soddisfazione che vale il doppio, perché in Sardegna sono stati convocati solo 4 atleti, 2 dei quali arrivano proprio da Porto Torres, da quel gruppo di giovani che hanno messo impegno e talento, allenandosi nella palestra del Se.Sa Boxing.

La società, inoltre è già a lavoro per organizzare un'altro evento internazionale in programma 28 e 29 giugno, in piazza Garibaldi a Porto Torres, dove si terrà 4 edizione del Summer Se.Sa Boxing in ricordo di Maria Grazia Biccheddu.

