È il Sinnai la prima finalista del girone Sud del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. La compagine allenata da Tony Atella, infatti, ha superato per 86-43 il Carloforte nella gara “secca” di semifinale.

La sfida. Padroni di casa che guidano il punteggio sin dai primi minuti di gara, chiudendo il primo quarto sul 14-8. Divario che si dilata nella seconda frazione, quando Orrù e compagni volano sul +19 (34-15). Al rientro dagli spogliatoi situazione che non cambia e Sinnai che porta il margine sul +27 al 30’ (63-36) e chiude sul +43 del 40’. Per i padroni di casa 4 uomini in doppia cifra, con Spettu top scorer a quota 15 punti.

I Tabellini della gara.

Basket Sinnai – Centro Giovanile Pallacanestro Carloforte 86 - 43

Sinnai: Borghero 13, Boi 13, Musiu 4, Spettu 15, Serreli 7, Orrù 2, Monaci 13, Birocchi 5, Cacciuto 6, Rivieccio 1, Neri 7, Arena. Allenatore Tony Atella

CGP Carloforte: Granara, Zoppi 8, S. Ferraro 1, Capurro 5, Scotto, Baghino 8, Seb. Ferraro, Rivano 1, Farci 6, Gentile 7, Repetto 3, Aralossi 4. Allenatori Gianni Garau e Maurizio Aste

Arbitri: Carrus e Atzeni.

Parziali: 14-8; 34-15; 63-36.

La Seconda Semifinale. Domani in campo Assemini e Azzurra Oristano, alle 19. Sarà la sfida tra la prima della classe (Assemini) e la quinta (Azzurra) della regular season. Asseminesi che proprio grazie al miglior piazzamento giocheranno sul parquet amico. A dirigere la sfida la coppia di fischietti Seu-Saddi.

