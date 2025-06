Lo scudetto della Serie A Élite femminile è già assegnato. L’Amsicora ha vinto in anticipo il decimo titolo, il secondo consecutivo e domani chiude in un clima di festa. Prima c’è da giocare l’ultima partita, a Ponte Vittorio con la Lazio. Poi la premiazione, e potranno iniziare ufficialmente i festeggiamenti. Assente il presidente Mignardi, a rappresentare la Federazione ci sarà Gianfranco Salaris, presidente del Comitato Regionale.

Ultima partita per la Ferrini, ancora in lotta per la salvezza. Gioca in trasferta con il Cus Torino, la seconda in classifica. Obiettivo la vittoria per raggiungere Milano al terzultimo posto (situazione di parità negli scontri diretti). Ma è essenziale evitare l’ultimo posto, attualmente della Capitolina staccata di tre punti, per beneficiare nel sempre più probabile ripescaggio della penultima in classifica. Nella prossima stagione il massimo campionato femminile dovrebbe essere allargato a otto squadre.

Serie A Élite maschile

Si allunga l’attesa per conoscere la squadra campione d’Italia 2024-25, una tra Tevere e Ferrini. Quando manca una giornata alla fine, il campionato si è fermato per lasciare spazio alla nazionale, impegnata a Parigi in una doppia amichevole con la Francia (e due sconfitte, 4-1 e 7-3). Tra i convocati il capitano dell’Amsicora Giaime Carta e il suo ex compagno di squadra, il cagliaritano Davide Giuliani, che attualmente gioca in Belgio.

Sabato prossimo l’ultima giornata del campionato, per lo scudetto lottano in due, la Tevere, campione uscente, capolista con due punti di vantaggio sulla Ferrini.

Finali giovanili

A Uras, oggi e domani, le finali scudetto Under 14 maschile. Tra le otto squadre in lizza la Juvenilia Uras, nel girone con Butterfly Roma, Bad Lake Genova e HT Bologna. A Pisa si assegna il titolo Under 14 femminile. C’è l’Amsicora, nel girone con Capitolina, Cus Pisa e Valchisone.

