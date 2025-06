Raffaele Cancedda è il nuovo allenatore della prima squadra dell'US Settimo 1967. Con una lunga carriera e una grande esperienza nel mondo del calcio, prima come calciatore prima e da allenatore dopo, porterà sicuramente nuove idee e una visione che collimano con gi obiettivi della società che, appena retrocessa, punta l ritorno in Prima categoria. Da calciatore, Cancedda ha indossato le maglie di Arbus e Arzachena in serie D e in Eccellenza del Sant Elena, Selargius, Quartu 2000, Carbonia e Monreale Da allenatore è stato a Samassi, Aritzo, Senorbi e nell'ultimo anno a Ussana

«Sono felice di allenare una squadra come il Settimo che ha il mio stesso entusiasmo e la mia stessa ambizione. La mia missione è quella di costruire una squadra competitiva che possa proporre un gioco propositivo e che rappresenti al meglio i valori del nostro club». Il Settimo è retrocesso in Seconda categoria. L'obiettivo è quello di risalire subito in Prima categoria. Tra l'altro la squadra e la società hanno a disposizione uno degli impianti migliori nel cagliaritano.

