Notte di controlli straordinari da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Cagliari, che dalla serata di ieri fino all’alba di oggi hanno pattugliato numerosi centri urbani e strade della provincia per contrastare la criminalità e garantire la sicurezza, in particolare nei contesti della movida e della circolazione stradale.

Nel corso del servizio sono state identificate oltre 200 persone e fermati 140 veicoli, con diverse violazioni accertate e relative denunce.

Nel capoluogo, due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un 39enne di San Gavino Monreale, trovato con un tasso alcolemico superiore a 1 grammo per litro, e di un 45enne di origine nigeriana, mai in possesso di patente e risultato positivo con un valore oltre 0,80 g/l. Per entrambi sono scattati i provvedimenti previsti: ritiro della patente (ove presente) e sequestro dei veicoli.

A Guspini, l’Aliquota Radiomobile ha sanzionato un 53enne trovato alla guida con un tasso alcolemico di 1,5 g/l. Anche in questo caso è stata ritirata la patente.

A Decimomannu, invece, un 46enne di Villacidro è finito fuori strada lungo la provinciale 90: ha rifiutato di sottoporsi al test alcolemico e si è visto sequestrare il veicolo e ritirare la patente.

A Villasimius, i militari hanno denunciato un 26enne di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio. Fermato lungo la provinciale per Capo Boi, il giovane è stato trovato in possesso di cinque involucri di cocaina, tre infiorescenze di marijuana, tredici frammenti di hashish e oltre 500 euro in contanti. La successiva perquisizione nella sua abitazione non ha portato ad ulteriori sequestri.

A Villamassargia, un 43enne ha denunciato il suocero 72enne per gravi minacce di morte. In attesa degli accertamenti, i carabinieri hanno disposto in via cautelare il ritiro del porto d’armi per uso caccia dell’uomo, sequestrando cinque fucili calibro 12 e il relativo munizionamento.

Tutte le denunce e i provvedimenti amministrativi sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria e a quella Amministrativa per le valutazioni di competenza.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata