L’evento sportivo dell’anno a Uras sono le finali scudetto Under 14 maschile di hockey su prato. Sedici partite in due giorni a partire da domani pomeriggio, sabato, per terminare domenica alle 14 con la finale che assegnerà il titolo italiano. La Juvenilia Uras ha ottenuto l’assegnazione del torneo e prepara l’accoglienza a otto squadre di altrettante regioni. Più di cinquanta persone sono coinvolte nell’organizzazione dell’accoglienza, tra preparazione pasti, trasporto, allestimenti, pronto soccorso e servizio d’ordine.

Al Comunale di Uras, intitolato a Pablo Tomasi, è previsto l’arrivo di oltre centocinquanta persone tra atleti, tecnici e dirigenti, oltre un nutrito numero di genitori al seguito che hanno approfittato dell’occasione per una vacanza nell’isola. Otto squadre divise in due gironi. Nel primo gruppo Juvenilia Uras, HT Bologna, Butterfly Roma e Bad Lake Genova. Nel secondo, Potenza Picena, Inder Singh Brà, Galatea Messina e HC Riva del Garda.

Primi due turni domani a partire dalle 14, domenica mattina ultimo turno, poi le partite per la classifica finale, chiuderà la sfida tra le prime classificate dei due gironi per designare la squadra che succederà al Cus Cagliari nell’albo d’oro. Il torneo sarà aperto da Juvenilia Uras-HT Bologna e Potenza Picena-Inder Singh. La Juvenilia ha piazzato due squadre nelle prime due posizioni nel girone sardo di qualificazione. Hanno vinto i giovani allenati da Andrea Scanu davanti ad Amsicora, Cus Cagliari e HT Sardegna. Nella bacheca della società del presidente Roberto Marcias ci sono due titoli "Ragazzi" (l'attuale Under 16), vinti nel 1991 e 2003.

Le squadre alloggiano nelle strutture ricettive della zona, arriveranno al Comunale domani mattina dove troveranno tutto il necessario per vivere due giornate di sport e aggregazione. Uno degli eventi certamente più attesi è la cena a base di prodotti sardi organizzata nella vicina pineta Thamis offerta a tutti i partecipanti. Alcune società prolungheranno la permanenza nell’isola.

© Riproduzione riservata