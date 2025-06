Dal biancoblù al rosanero il passo è breve per Karin Barbazeni, che lascia Olbia per tornare a Talmassons. I saluti via social al termine dell’ultima stagione lasciavano intendere che la centrale non sarebbe rimasta, ma adesso è ufficiale.

Nella prossima Serie A2 femminile di volley Barbazeni non vestirà la maglia dell’Hermaea, bensì quella delle Pink Panthers. La centrale trentina ha firmato ieri col Talmassons, che punta a tornare in A1 dopo la retrocessione di quest’anno, e che per farlo ha richiamato in Friuli la giocatrice classe 1999, che aveva giocato a Udine prima di approdare a Olbia la prima volta, nel 2021. Il ritorno di Barbazeni in biancoblù l’anno scorso, dopo le parentesi di Montecchio e Soverato, per un totale di 28 presenze, 147 punti realizzati e 56 muri nell’ultima stagione di A2.

Per Karin si profila dunque all’orizzonte un nuovo capitolo nella serie cadetta, in cui potrebbe ritrovare, stavolta da avversaria, la sua ex squadra. «Cara Olbia, ti eri già presa un posticino nel mio cuore, ma ora ti sei fatta ancora più spazio. Sei e sarai sempre casa, famiglia e soprattutto la mia isola felice. A presto», questo il messaggio di commiato affidato ai social da Barbazeni.

A proposito della sua nuova avventura attraverso i canali ufficiali del Talmassons, la giocatrice ha invece dichiarato: «Sto molto bene, e sono molto contenta di tornare: spero di poter dare tutto l’aiuto possibile e di dimostrare il mio valore. Ho scelto nuovamente Talmassons per il bel ricordo che mi aveva lasciato, e perché è una società ambiziosa. Ai tifosi dico che non vedo l’ora di rivederli e che li aspettiamo numerosi al Palazzetto».

