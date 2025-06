La comunità mogorese è stata protagonista di due momenti di grande festa negli ambienti sportivi locali , grazie ad altrettanti traguardi raggiunti dalle squadre locali. Le ragazze della Pallavolo Mogoro hanno conquistato la promozione in Serie D, vincendo il proprio girone di Prima Divisione. Questa vittoria è stata possibile anche grazie al sostegno del pubblico, che ha seguito con entusiasmo e con ogni mezzo mezzo la finale disputata contro l' Oliena e disputata nella palestra comunale di Ghilarza.

Le mogoresi, guidate dal coach Claudio Pia, hanno sbaragliato l'avversario con un netto 3 a 0, conquistando per la prima volta la categoria superiore. La festa per la promozione , ha coinvolto societ. atlete, e tifosi che hanno celebrato la vittoria con grande entusiasmo.

Ma non è finita qui, considerato che nella finale play-off disputata a Macomer, la Freccia Parte Montis com al seguito centinaia di supporter, pur perdendo per 1-0 contro il San Giorgio Perfugas nel neutro di Macomer, si è assicurata il secondo posto nella griglia per i ripescaggi in Promozione di calcio a 11.

Questo piazzamento è importante per la squadra, che ha disputato una stagione eccellente con giocatori prevalentemente locali e giovani. La dirigenza del sodalizio guidato da Valentino Maccioni, attende ora fiduciosa che la squadra possa ottenere il ripescaggio in Promozione. Il comitato regionale della FIGC potrebbe riconoscere il grande lavoro fatto dalla squadra durante la stagione e premiare la loro determinazione e impegno.

Una grande andata dunque per lo sport del paese: la promozione della pallavolo Mogoro e la possibilità di ripescaggio per la Freccia Parte Montis, sono due risultati importanti che riempiono tutti di gioia e orgoglio.

© Riproduzione riservata