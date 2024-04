L'Innovyou Sennori è la prima finalista della Serie C Unica di basket maschile. Sbancando il parquet di Monte Mixi in Gara 2 di semifinale, Hubalek e soci spegnono le resistenze dell'Olimpia Cagliari e si guadagnano, come da pronostico, il passaggio del turno (84-62).

I sennoresi sono riusciti ad avere la meglio dopo un match trascorso pressoché sempre al comando, respingendo con successo l'orgoglioso assalto dei Pumas nel terzo quarto. Comunque positiva la stagione dei cagliaritani, capaci di andare oltre le più rosee aspettative con un gruppo dall'età media giovanissima.

L'Innovyou dovrà attendere una settimana per conoscere la sua avversaria. Grazie a una prestazione travolgente sui due lati del campo (15 triple a segno), la Torres batte al PalaSimula di Sassari la Ferrini Delogu Legnami (107-77) e si guadagna la "bella" da disputare sabato prossimo a Quartu Sant'Elena. Dopo un avvio tutto sommato equilibrato, i turritano sono scappati via nel terzo periodo con un break di 28-12 e non si sono più voltati fino alla sirena. Decisivo il duo Basoli- Riccardo Pisano (41 punti in coppia).

In coda, festeggia il Cus Sassari: il quintetto di coach Sassu concede il bis contro la Manitech Elmas in Gara 2 dei playout e brinda alla salvezza (80-75).

Olimpia-Sennori 62-84

Olimpia Cagliari: Motzo 6, Mercenaro 12, Tocco 15, Piana 2, Piras ne, Chessa, Corsi 18, Palazzi 2, Dessì, Pili ne, Terrosu 7. Allenatore Zucca

Innovyou Sennori: Cordedda 16, Corrias, Cherchi 5, S. Piras ne, Doneddu 3, M. Piras ne, Marreu 2, Tola 18, Pisano 13, Bertolini 6, Hubalek 21, Medda. Allenatore G. Piras

Parziali: 15-23; 35-47; 51-54

Torres-Ferrini 107-77

Sef Torres: Dore 14, Raffo 2, Biolchini 16, Basoli 21, Tanda 4, M. Piredda, N. Pisano 7, Vargiu, S. Piredda 11, R. Pisano 20, Cabras 12, Fiori. Allenatore Carlini

Ferrini Delogu Legnami: Porrà ne, Graviano 3, Sarritzu 6, Saba 5, Pedrazzini 19 Pisu ne, Samoggia 33, Fois, Madau ne, Salone 4, Marras 7. Allenatore Cocco

Parziali: 29-29; 58-50; 86-62

Cus Sassari-Elmas 80-75

Cus Sassari: Onali ne, Dongu 2, Demartis ne, Lizzeri 8, Spanu 23, Ruiu ne, Campus 2, Cecchini 15, D’Elia 29, Desole ne, Canu, Gaio 1. Allenatore Sassu

Manitech Elmas: Biggio 2, Secci 6, Podda 10, Di Ciaula 18, Olla 2, Vadilonga 19, Piano ne, Carrucciu 18. Allenatore Meloni

Parziali: 15-14; 31-42; 60-60

