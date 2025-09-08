Senette vince il titolo italiano Élite, bronzo per Simula e SalarisSardegna protagonista ai campionati italiani di Endurance
Francesca Maria Senette vince il titolo italiano Endurance Pony categoria Élite, bronzo per Giada Simula e Maria Salaris.
Sardegna protagonista ai campionati italiani di Endurance, grazie innanzitutto a Francesca Maria Senette, che in sella a Burgesu vince la categoria Élite sulla distanza di 9 km. L’amazzone sarda mantiene la stessa velocità della lombarda Emma Ghindelli su Oscar e dell’umbra Vittoria Monetti su Ringo, ma all’arrivo le condizioni di Burgesu sono eccellenti rispetto ai due pony avversari, il che fa la differenza.
Nell’impianto romano Pratoni del Vivaro, al Centro Equestre Federale di Rocca di Papa, sede della manifestazione, la spedizione sarda raccoglie, poi, altre due medaglie, entrambe di bronzo: nella categoria Debuttanti Under 14, sulla distanza di 20 km, con Giada Simula in sella a Elighe, e nella Cen A Under 14, sulla distanza di 40 km, con Maria Salaris su Steddau Ses Tue.