Dopo la battuta d’arresto casalinga contro Moncalieri, la Nuova Icom Selargius è pronta a tornare in campo per centrare la vittoria che le permetterebbe di restare in piena corsa per i playoff. Sabato 15 marzo (palla a due alle 16), le giallonere affronteranno al PalaVienna il Basket Foxes Giussano, squadra che nonostante la penultima posizione in classifica ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, come testimoniato dalla recente vittoria contro Costa Masnaga.

Samira Berrad, terza miglior marcatrice di Selargius con una media di 9,3 punti, commenta la sconfitta contro Moncalieri: «Abbiamo avuto pessime percentuali in attacco. Non siamo riuscite a trovare la via del canestro e questo ha causato un po’ di nervosismo, soprattutto verso la fine della partita. Una brutta giornata può capitare, l'importante è limitare tutto a una sola partita e tornare a lavorare in palestra pensando alla prossima».

Le ragazze di coach Maslarinos hanno già concentrato le loro energie sulla sfida contro Giussano: «Sarà una partita importante, sono necessari i due punti per continuare la corsa ai playoff», prosegue la play di Treviso, «Giussano è una buona squadra che ha dimostrato molto soprattutto nell'ultimo periodo. Ci ha messo molto in difficoltà all'andata recuperando quasi venti punti in poco tempo». La chiave per il successo, secondo Berrad, sarà «limitare la loro transizione offensiva cercando di rallentare il loro ritmo e imporre il nostro».

L’obiettivo è chiaro: «Vogliamo questa vittoria», sprona la classe 2000, «davanti al nostro meraviglioso pubblico. La nostra volontà è certamente quella di guadagnarci i playoff e ottenere la miglior posizione possibile».

