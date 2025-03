Il Summer Sport, centro estivo a Selargius all’insegna dello sport dedicato a bambine e bambini dai 3 ai 14 anni, è pronto alla sua undicesima edizione. Dal prossimo 9 giugno, sino a settembre, si rinnova l’appuntamento ma con tante novità: la principale riguarda l’utilizzo della sede del Centro Sportivo Don Bosco, in via Don Bosco 18 in partecipazione con la Futura Calcio Sales, assieme a quella del Family Club Orione in via Rossini. Una scelta, quella di espandersi, presa per aumentare la possibilità di iscriversi al camp: nel 2024 erano oltre 200 i partecipanti, ora i numeri sono già più alti. E le iscrizioni sono già aperte, con particolare attenzione per l’inclusività.

Una delle precedenti edizioni dello spettacolo conclusivo del Summer Sport (foto Asd Bollicine)

«L’Asd Bollicine è un centro polivalente a sostegno delle famiglie», spiega la presidente, Claudia Pia. «Siamo un’associazione che promuove lo sport, il benessere e i valori dello sport per i bambini. Lavoriamo tutto l’anno con un’équipe multifunzionale: educatori sportivi, educatori professionali, kinesiologi e pedagogisti. Il tutto è finalizzato a realizzare dei progetti educativi per i bambini: durante l’estate, e nella prossima ci sarà l’undicesima edizione, si rinnova l’appuntamento col Summer Sport. È il nostro centro sportivo estivo, dove bambine e bambini si cimentano in diverse discipline sportive ed educative».

Schiuma day, una delle giornate a tema del Summer Sport a Selargius (foto Asd Bollicine)

Durante il summer sport i bambini si cimentano in tante attività sportive (calcio, musical, danza sportiva, ginnastica), attività ricreative, laboratori e giornate a tema. E, alla fine di ogni estate, si esibiscono in uno spettacolo, portando sul palco – negli scorsi anni al Teatro Civico Si ‘e Boi di Selargius – tutto ciò che hanno appreso con grande soddisfazione. L’appuntamento, da giugno a settembre con l’eccezione di una pausa nella settimana centrale di agosto, è dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30.

