In una domenica caratterizzata dalle forti piogge che hanno imperversato per il Sud dell’Isola si contano ben 6 rinvii causati dalla impraticabilità dei campi da gioco.

Eccellenza. La Ferrini vince in casa dell’Idolo (1-2) e allunga in testa alla classifica. La battistrada infatti, approfittando dello stop imposto al Taloro Gavoi dal Porto Rotondo (1-0), si porta a +4 dalla diretta inseguitrice, proprio il Taloro. Si riaffaccia dalla parte sinistra della classifica la Nuorese che a Guspini si porta via l’intera posta in gioco con un perentorio 2-0. La Villacidrese vince invece in rimonta con l’Arbus 2-1. Rinviate a causa dell’impraticabilità dei campi da gioco Asseminese-Ossese e Sant’Elena-Arbus, sospesa invece, a dieci minuti dal termine per carenza di illuminazione, Castiadas-Budoni.

Promozione A. Con 4 rinvii sono state solo due le gare che invece sono state regolarmente disputate: l’Andromeda ha perso la sfida casalinga contro l’Orrolese (0-2) e il Villamassargia ha vinto contro un buon Atletico Narcao dopo una sfida a suon di gol: la partita si è conclusa sul 2 a 3.

Promozione B. La capolista Macomerese cade in casa contro un buon Bonorva (2-3) e accorcia le distanze in vetta alla classifica. L’Arborea batte la Tharros (1-0) e la aggancia al secondo posto, Anche il Fonni, con il poker rifilato al Seulo, fa capolino a poca distanza dalla vetta. Cade invece il Tortolì, in trasferta, sotto i colpi di un agguerritissimo Tonara (3-0).

Promozione C. Le prime della classe vincono tutte: La battistrada Usinese, in casa, batte il Luogosanto (2-0), gloria anche per le dirette inseguitrici Tempio (2-3 in casa del Thiesi) e Calangianus (che ha rifilato un pokerissimo al San Teodoro). Vittoria anche per lo Stintino che con il minimo sforzo incassa tre punti in casa del Posada (0-1) e si porta al quarto posto superando proprio il Posada.

