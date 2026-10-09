Si è concluso poco prima delle tre di questa mattina l’intervento per il recupero di due escursionisti in difficoltà lungo un sentiero in località Oridda, nel territorio di Villacidro.

I due, rispettivamente di 39 e 35 anni, sorpresi dal buio nella serata di ieri hanno chiamato i soccorsi, con l’allarme inoltrato intorno alle 20 alla Centrale Operativa dei Vigili del Fuoco di Cagliari che, a sua volta, ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna.

La macchina dei soccorsi ha disposto l’invio immediato di dieci tecnici delle stazioni di Cagliari e Medio Campidano e il supporto dell’Aeronautica Militare, che è intervenuta con l’elicottero dell’80°Centro SAR del 15° Stormo di Decimomannu.

Nel corso del primo sorvolo, l’equipaggio dell'elicottero ha individuato e geolocalizzato tramite il sistema Artemis i due escursionisti all’interno del canale di Oridda ma, a causa delle caratteristiche particolarmente impervie dell'area e dell'assenza di punti idonei, non è stato possibile il recupero diretto a bordo del velivolo.

Grazie alla localizzazione effettuata dall'equipaggio e trasmessa alle squadre a terra, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, tra cui un medico, hanno però potuto raggiungere, percorrendo il sentiero, i due escursionisti, mentre l'elicottero dell'Aeronautica Militare, rientrato a Decimomannu, è rimasto a disposizione per un eventuale intervento di recupero qualora le condizioni sanitarie dei due avessero reso necessario il trasporto aereo.

Una volta raggiunti i due escursionisti sono state verificate le loro condizioni di salute e sono stati accompagnati dai tecnici lungo il percorso di rientro fino alle loro auto. Presente alle ricerche anche il personale dei Vigili del Fuoco.

(Unioneonline)

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