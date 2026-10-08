Raffica di squalifiche in Promozione dopo la gara Arbus-Vecchio Borgo Sant'Elia (1-2). Il Giudice Sportivo dà tre turni a Lorenzo Atzori e Gloire Safouesse (Arbus) e a Giorgio Murgia (Vecchio Borgo), due a Michel Medda e al tecnico ospite Vladimiro Murgia, uno a Samuele Atzori, Mahamadou Moussa e Simone Cirina. All'Arbus anche 300 euro di multa per acqua e una bottiglietta lanciate dai tifosi.

Due giornate a Barilari (Budduso), al preparatore dei portieri Steri (Masainas) e al tecnico Rais (Castiadas). Un turno per Bove (Masainas), Pinna (Bosa), Salaris (Cus), Santos Menezes (Macomerese), Aru (Ovodda), Bratzu e Pisano (Uta). Inibito fino al 14 ottobre Vargiu del Cus Cagliari, in diffida Grinbaum (Castiadas) e Caria (Macomerese).

Pugno duro sull'Atletico Masainas per i "cori razzisti contro un giocatore della Ferrini e gli insulti sessisti all'assistente" nel ko interno (0-2): 500 euro di multa e una gara a porte chiuse, sospesa con un anno di prova.

Respinto il ricorso della Macomerese sulla posizione di Cristiano Nonna nel match con il Campanedda: il Giudice lo definisce temerario, conferma l'1-0 e addebita 600 euro di spese.

ECCELLENZA – In Eccellenza tre giornate di squalifica ad Alessio Glino dell'Atletico Uri e 650 euro di multe: è il bilancio della quarta giornata di Eccellenza secondo il Giudice Sportivo.

La sanzione più pesante tocca al Bonorva 1960: 500 euro per il comportamento dei tifosi nell'1-1 con il Terralba. "Insulti e minacce alla terna e, in due occasioni, una lattina e un bicchiere di birra lanciati in campo". Multa di 150 euro all'Usinese per gli insulti all'arbitro nel secondo tempo della sfida persa con l'Uri.

Glino, espulso per doppia ammonizione, ha calciato via il pallone per stizza ritardando la ripresa e, uscendo, ha rivolto un gesto all'arbitro. Un turno di stop per Russu (Bonorva), Scanu (Taloro Gavoi), Jah e Laconi (Villacidrese), Hundt e Loi (Villasimius).

Domenica, nella quinta giornata, Atletico Uri-Villacidrese sarà senza Glino, Jah e Laconi. Russu salterà Tempio-Bonorva, Scanu la sfida con l'Ilvamaddalena, mentre il Villasimius affronterà l'Usinese senza Hundt e Loi.

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