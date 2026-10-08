Prima davanti al proprio pubblico per la Virtus Cagliari, che domenica alle 18 riceverà Vicenza al PalaRestivo nella seconda giornata del campionato di Serie A2 Femminile.

La Sardegna Marmi di Fabrizio Staico cerca i primi punti stagionali dopo la sconfitta di misura rimediata all'esordio sul campo della Futurosa Trieste (63-62). Una gara che ha lasciato parecchi rimpianti, soprattutto per il canestro decisivo incassato a tre secondi dalla sirena, ma anche indicazioni incoraggianti sul potenziale di un gruppo profondamente rinnovato durante l'estate.

Dall'altra parte ci sarà un Vicenza ancora al debutto ufficiale, dopo aver osservato il turno di riposo nella prima giornata. Per la Virtus sarà importante confermare quanto di buono mostrato in Friuli, correggendo soprattutto le difficoltà a rimbalzo emerse contro Trieste.

«È una sconfitta che fa male, perché eravamo davvero a un passo dal portarla a casa - racconta Serafyma Tykha, autrice di 12 punti all'esordio - dobbiamo però cogliere anche gli aspetti positivi, imparare dagli errori e presentarci alla prossima gara con motivazioni ancora più alte».

La guardia biancoblù individua proprio nel controllo dei tabelloni uno degli aspetti sui quali intervenire: «Il dato dei rimbalzi ha pesato tantissimo. Dobbiamo migliorare, essere più aggressive e aiutarci maggiormente a vicenda. Siamo un gruppo nuovo sotto molti aspetti e ci stiamo conoscendo giorno dopo giorno, ma credo che la strada sia quella giusta».

Domenica la Virtus proverà a trasformare le buone sensazioni dell'esordio nel primo successo stagionale. «La voglia di riscatto è tanta - conclude - contro Vicenza dovremo essere aggressive, lottare su ogni pallone e rimanere unite dal primo all'ultimo secondo. Giocare davanti al nostro pubblico sarà una motivazione in più».

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