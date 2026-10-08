La Polisportiva Luogosanto ha tesserato Abdoulaye Coly Gning, nuovo rinforzo per il reparto difensivo. Classe 2003, difensore centrale, Abdoulaye arriva a Luogosanto portando con sé un bagaglio di esperienze importanti maturate nel calcio italiano.

Cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Campodarsego, Arzignano Valchiampo, Union Clodiense Chioggia, Città di Caorle-La Salute e Tempio, partecipando da protagonista anche in campionati di Serie C e Serie D.

«Fisicità, corsa, esperienza e determinazione sono le sue caratteristiche che - dice la società - siamo certi saprà mettere al servizio della squadra e dei nostri colori».

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