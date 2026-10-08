In questo avvio di campionato, sia che si parli del girone C, o di quello D, di Prima Categoria, il dominio è riservato alle compagini "Diocesane". Un modo per circoscrivere il perimetro geografico riferendoci alla Diocesi di Tempio-Ampurias; ciò è rafforzato citando il loro giornale simbolo, nato nel 1927, e che porta il nome di Gallura & Anglona.

Il girone C annovera tra le sue fila 3 galluresi, Oschirese, Golfo Aranci, Tavolara; queste occupano la vetta della classifica, con 6 punti, in compagnia anche della Bittese. A fare bottino pieno, fuori casa, sono state Oschirese e Tavolara; per l'undici guidato da Sannio, quella del poker di reti si sta rivelando una piacevole abitudine, è accaduto all'esordio, e si è ripetuto domenica scorsa in quel di Galtellì. Più sofferto il successo esterno del Tavolara, che solo nel recupero è riuscito ad imporsi sull'ostico terreno del Silanus. Ottimo esordio stagionale, nella serie superiore, per il Golfo Aranci, che al "Daniele Varchetta” ha deliziato i supporter di casa con un rotondo 4-1.

Accoppiata di vertice, tutta Anglonese, nel raggruppamento D: la matricola Atletico Castelsardo, in rimonta, si è imposta sul campo del Siligo; mentre il Valledoria, dopo i 3 punti conquistati la scorsa settimana a tavolino, si è ripetuta, questa volta sul campo, battendo sul terreno amico per 3-0 il Porto Torres. Per completare il discorso non rimane che parlare di Lauras e Badesi: dopo il pari esterno all'esordio, il ritorno tra le mura amiche dei bianconeri Luresi non è coinciso con la vittoria, essendo stata un'altra spartizione della posta a caratterizzare la prova di Spano e soci. Il Badesi 09 a Osilo ha trascorso una domenica tutt'altro che tranquilla e redditizia: il Malaspina si è imposto con un pesante 5-1. L'occasione per entrambe di rimettersi in carreggiata si presenterà sabato 10, nel derby di Gallura che le vedrà protagoniste.

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