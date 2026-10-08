Himalaya Mulinu Becciu-Tertenia del 27 settembre, finita 1-2, sarà da rigiocare. Il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso per errore tecnico: l'arbitro aveva segnato la prima ammonizione di Nicola Mereu sul numero 30 Cocco, e al secondo giallo non lo ha espulso. Se n'è accorto solo negli spogliatoi. Il Tertenia ha così giocato in undici gli ultimi 17 minuti. La data la fisserà il Comitato, Mereu è squalificato per una giornata.

Le altre decisioni riguardano le gare del 4 ottobre. Quattro turni a Cristian Pisano (Capoterra), che dopo il rosso ha afferrato al volto un avversario, a Luca Bellu (San Paolo Sassari) per gesti e frasi all'arbitra e a Fabio Biccheddu (Villamassargia) per una gomitata che ha provocato un'epistassi a un rivale. Due giornate a Farci (Villamassargia), una a Porcu (Oliena), Zinzula (S.Vito), Masala (Sorso), Fronteddu e Mastio (Galtelli).

Tra i tecnici, due turni a Cinus (Capoterra) e Piga (Orrolese), uno a Piana e Uleri (Ploaghe), Loche (Silanus) e Tamponi (Tavolara). Inibiti Serreli (Capoterra) fino al 9 novembre e Petta (Lauras) fino al 21 ottobre. Multe da 120 euro a Lauras (insulti e fumogeni) e Verde Isola, da 100 a Olmedo e Ploaghe.

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