Dopo aver conquistato la prima vittoria stagionale, l'Esperia Cagliari cerca continuità anche lontano dalla Sardegna. Sabato alle 16.30, nella terza giornata del campionato di Serie B Interregionale, i rossoblù di Federico Manca saranno impegnati sul parquet della Varese Academy, una delle formazioni ancora imbattute del girone.

Il successo ottenuto al PalaPirastu contro Gallarate, maturato grazie soprattutto a un ottimo secondo tempo, ha dato fiducia ai cagliaritani, alle prese con un processo di amalgama dopo i numerosi cambiamenti estivi. «Le sensazioni sono molto positive - spiega il playmaker sassarese Ezio Gallizzi - anche contro Gallarate, come già a Casale, abbiamo avuto qualche problema nell'approccio alla partita. Siamo stati però bravi a restare concentrati e a recuperare un possesso alla volta, soprattutto attraverso la difesa. Quando riusciamo a giocare con intensità, anche in attacco vengono fuori le nostre qualità».

A Varese servirà una prestazione solida contro un'avversaria che ha iniziato il campionato con due successi: 83-72 contro Cermenate e 75-64 sul campo di Oleggio. «Affronteremo una squadra giovane, con giocatori atletici e di prospettiva, che fa della velocità uno dei suoi punti di forza - osserva - dovremo essere pronti a sostenere ritmi elevati e cercare di compensare la loro freschezza atletica con la nostra maggiore esperienza».

Il playmaker rossoblù guarda con fiducia anche alle prospettive stagionali: «Abbiamo cinque giocatori nuovi e servirà ancora tempo per trovare la giusta intesa, ma credo che questo gruppo abbia le qualità per stare nelle zone alte della classifica. Ci sono giocatori di talento ed esperienza, anche in categorie superiori. L'obiettivo è costruire una squadra capace di competere con le migliori, poi sarà il campo a parlare».

Vuole proseguire il suo ottimo avvio anche la Pallacanestro Sennori, una delle quattro formazioni al comando a punteggio pieno dopo le vittorie esterne contro Crocetta Torino e Borgomanero. La squadra di Fabrizio Longano farà il suo esordio casalingo nella palestra di via Masserenti, tornando finalmente a giocare a Sennori dopo una stagione trascorsa tra gli impianti di Sorso e Porto Torres. Avversaria sarà Oleggio, che presenta un bilancio di una vittoria e una sconfitta: il successo iniziale contro Gallarate è arrivato a tavolino, mentre nell'ultimo turno i piemontesi sono stati battuti da Varese. Per Merella e compagni l'occasione di centrare il terzo successo consecutivo.

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