È assai probabile, sia che si parli del girone H che di quello F di Seconda Categoria, che solo al termine dei 180' che rimangono da giocare, si potranno conoscere i verdetti definitivi: promozione diretta e playoff. Sempre per ciò che concerne le portacolori “anglogalluresi”, ma riferendoci ai play salvezza, partendo da quello composto interamente da compagini Galluresi (H), ad esserne coinvolta è senza dubbio la Budonese (13 punti), ma anche il Loiri (18) e solo aritmeticamente, il Trinità, quart'ultimo a quota 23. In quello F, invece, rimane tutto in sospeso: Turritana 23 punti, Tzaramonte 22, Viddalbese e Monte Muros 18.

Per quanto riguarda la “zona nobile”, la testa della classifica vede nelle prime 6 posizioni altrettante località di mare della Gallura: Tavolara 64, Golfo Aranci 61, Palau 58, Porto San Paolo 52, Porto Rotondo 41, Porto Cervo 36. Il quartetto di testa detiene inoltre un record per quanto riguarda il bottino di reti segnate: a conclusione del turno precedente (undicesimo) è stata raggiunta quota 329. Come squadra singola è però giusto sottolineare che è l'Alghero (Promozione B) a vantare un record difficilmente eguagliabile: promozione in Eccellenza già acquisita, squadra imbattuta, reti messe a segno 104. Tornando ai prossimi incontri previsti nel girone H, siamo di fronte a sfide incrociate tra le prime 4, in cui oltre a gol e spettacolo potrebbe anche far capolino quello che si dice “fattore sorpresa”: Palau-Tavolara e Golfo Aranci-Porto San Paolo e anche quel Porto Rotondo-Porto Cervo in cui non sono in palio punti pesanti, non a caso si gioca in anticipo, venerdì 17, ma semplicemente una questione di leadership tra le due riconosciute regine del turismo d'elite in Gallura.

Gli incontri più importanti dell'altro girone partono con il testa-coda fra l'Atletico Castelsardo (52 punti) ed il Tzaramonte (22), in cui per opposti motivi sono in palio punti pesanti. Ma anche Ottava (53) contro Laerru (29), con i primi obbligati a vincere per confermarsi in vetta. Lo stesso discorso vale anche per Sporting Paduledda-Florinas, con quest' ultima che solo vincendo può sperare ancora quantomeno di inserirsi nel discorso playoff. Da guai ai vinti infine Turritana-Viddalbese.

© Riproduzione riservata