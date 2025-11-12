Seconda categoria, Tavolara imbattuta e prima nel Girone HA tallonarla, come aspirante al "trono", il Palau
Che l'isola di Tavolara abbia un "Re", lo dice la storia. Ed ora, calcisticamente parlando, ha anche la sua "Regina". Il riferimento è alla squadra di calcio olbiese, che porta il nome dell'isola dei Bertoleoni, e che milita nel girone H della Seconda Categoria sarda. Ne è anche la capolista solitaria e imbattuta, con 19 punti, frutto di 6 vittorie e un pareggio.
A tallonarla, come aspirante al "trono", il Palau, che ne conta 18. A quota 16, le due che al sostantivo Porto pospongono i loro rispettivi identificativi: San Paolo e Cervo. Le quattro squadre appena citate sono uscite vincitrici dai loro rispettivi incontri, validi per la settima di andata, rispettivamente con: Trinità, Alà, Siniscola 2010 (per la cronaca ancora a secco di punti) e Biasì. Dopo un superlativo avvio, che l'ha vista primeggiare nelle prime cinque di campionato, ha tirato i remi in barca La Salette, fermatasi a quota 15.
Fa un passo in avanti, invece, il Funtanaliras di Monti, salito a 9, dopo aver vinto in trasferta sul campo de La Salette; e il Porto Rotondo con 7, vittorioso a Budoni sulla Budonese. L'elenco delle perdenti, con relativi numeri in classifica, risulta il seguente: Biasì 11, Trinità 6, Alà 5, Budonese 4 e Loiri, penultima con 3. Nell’altro girone, quello F, dove troviamo le altre galluresi, spicca il pari tra Sporting Paduledda e Codaruina (1-1), che con questa spartizione si ritrova adesso seconda (14), a due punti dalla capolista Sporting Sassari (16).
Scendendo al terzo posto, con 13 punti, il duo formato da Paduledda e Atletico Castelsardo, con quest’ultima vittoriosa nella trasferta di Alghero. All’ottavo posto il Laerru (8), che è tornato a vincere in casa contro il Monte Muros, raggiungendolo in classifica. A chiudere, sempre la Viddalbese con 3 punti.
GIANNI PISCHEDDA Didascalia foto: Il Porto Rotondo II Cat. Gir. H. ( foto G.Pischedda).