Che l'isola di Tavolara abbia un "Re", lo dice la storia. Ed ora, calcisticamente parlando, ha anche la sua "Regina". Il riferimento è alla squadra di calcio olbiese, che porta il nome dell'isola dei Bertoleoni, e che milita nel girone H della Seconda Categoria sarda. Ne è anche la capolista solitaria e imbattuta, con 19 punti, frutto di 6 vittorie e un pareggio.

A tallonarla, come aspirante al "trono", il Palau, che ne conta 18. A quota 16, le due che al sostantivo Porto pospongono i loro rispettivi identificativi: San Paolo e Cervo. Le quattro squadre appena citate sono uscite vincitrici dai loro rispettivi incontri, validi per la settima di andata, rispettivamente con: Trinità, Alà, Siniscola 2010 (per la cronaca ancora a secco di punti) e Biasì. Dopo un superlativo avvio, che l'ha vista primeggiare nelle prime cinque di campionato, ha tirato i remi in barca La Salette, fermatasi a quota 15.

Fa un passo in avanti, invece, il Funtanaliras di Monti, salito a 9, dopo aver vinto in trasferta sul campo de La Salette; e il Porto Rotondo con 7, vittorioso a Budoni sulla Budonese. L'elenco delle perdenti, con relativi numeri in classifica, risulta il seguente: Biasì 11, Trinità 6, Alà 5, Budonese 4 e Loiri, penultima con 3. Nell’altro girone, quello F, dove troviamo le altre galluresi, spicca il pari tra Sporting Paduledda e Codaruina (1-1), che con questa spartizione si ritrova adesso seconda (14), a due punti dalla capolista Sporting Sassari (16).

Scendendo al terzo posto, con 13 punti, il duo formato da Paduledda e Atletico Castelsardo, con quest’ultima vittoriosa nella trasferta di Alghero. All’ottavo posto il Laerru (8), che è tornato a vincere in casa contro il Monte Muros, raggiungendolo in classifica. A chiudere, sempre la Viddalbese con 3 punti.

GIANNI PISCHEDDA Didascalia foto: Il Porto Rotondo II Cat. Gir. H. ( foto G.Pischedda).

