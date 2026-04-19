Vittorie della Castiadese e della Jupiter negli anticipi del girone A della Seconda categoria.

La squadra di Castiadas ha piegato il Kalagonis vincendo per 3-1. Le reti:15’ e 32’ Melis, P. Vacca, 66’ Toti.  La Jupiter di Pirri ha travolto l'Accademia sarrabese con un pesantissimo 6-0.  Reti: 1’ Cuboni, 23’, 71’ e 80’ Nicosia, 46’ Puddu, 91’ Piccioni.

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