Seconda categoria, record di gol nel girone HIl punto della situazione dopo l’ultimo turno
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Dopo la sosta anche il campionato di Seconda Categoria, tra sabato e domenica scorsi, ha ripreso la sua marcia, e nel Girone H è stato raggiunto un record che, per quanto riguarda il calcio sardo è senza dubbio tale, e forse non ha eguali, anche nel resto d'Italia.
I dettagli di tale exploit: sino all'ottavo turno le reti segnate dalle 4 formazioni di vertice – Tavolara 58 punti; Golfo Aranci 55; Palau 54; Porto San Paolo 49 - sono state 294. Col ritorno in campo tale invidiabile bottino ha lievitato raggiungendo quota 309.
Una grandissima soddisfazione per il movimento calcistico gallurese e di quello sardo in generale. La rete numero 300 è stata segnata dal 35enne centrocampista e vicecapitano del Palau, Edoardo Tamponi, già autore in stagione di altre marcature.
Il quartetto dal gol facile ha ottenuto le vittorie lontano dal proprio mare: la capolista a Monti col Funtanaliras (22) ; la seconda a Trinità (20); la terza in quel di Siniscola (1), dove la casualità ha voluto si celebrasse la trecentesima rete; la quarta a Porto Cervo (35).
Gli altri successi nel girone sono stati: quello dell’Alà 23, che ha sconfitto la Budonese; del Biasì in casa de La Salette; a chiudere il pari fra Loiri e Porto Rotondo.
Nel girone F sia in testa che in coda è rimasto tutto immutato: l'Atletico Castelsardo rimane secondo alle spalle dell'Ottava, dopo essersi imposto sulla Viddalbese. Lo Sporting Paduledda, vittorioso a Sassari, è quinto. Il Laerru, sconfitto in casa, occupa l'ottavo posto; in decima posizione il Codaruina che ha perso in casa per mano della capolista.