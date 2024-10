La Pineta si aggiudica (1-6) il recupero della prima giornata (Seconda categoiria girone A) contro il Su Planu.

L’incontro in programma il 6 ottobre scorso era stato sospeso dal direttore di gara al termine del primo tempo col risultato di 0 a 3 per la squadra di Sinnai. Si è ripreso dal secondo tempo. La compagine del patron Antonio Forte ha realizzato tre reti firmate da Orrù, Murru e Porceddu. Per gli uomini di Peppino Murtas a segno Cocco.

Si tratta del primo successo dei biancoverdi che salgono a quota quattro. Il Su Planu ultimo in classifica con zero punti. «Il nostro obiettivo – dice Forte – è quello di disputare un buon campionato facendo crescere i ragazzi del settore giovanile».

Su Planu: Chiaramida, Cocco, Contu, De Agostini, Deplano, Ibba, Lampis, Piras, Pisano, Pitzalis, Siotto.

La Pineta: Pintus, Secci, Baccoli, Matta, Serra, Meirani, Murru, Orrù, Caredda, Cardia, Olla.

Arbitro: Calpicchi di Cagliari.

Reti: 11’ Orrù, 28’ Murru, 33’ Baccoli, 46’ Orrù, 52’ Cocco, 58’ Murru, 89’ Porceddu. .

