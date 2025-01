Quella fra Lauras e Porto Cervo era senza dubbio la gara di cartello della penultima giornata di andata del girone H della Seconda Categoria. Ha vinto all'inglese il Lauras, che mantiene così la testa della classifica con 33 punti. Vanta un punto di vantaggio sullo Sporting Paduledda (32), che con lo stesso punteggio si è imposto, tra le mura amiche, sul Tavolara. Rimanendo nei piani alti della graduatoria, ma con un ritardo di 4 punti dalla piazza d'onore, eccoci al Palau (28), che per congedarsi nel migliore dei modi dal girone di andata ha indossato i panni del corsaro portandosi via i 3 punti da Golfo Aranci.

Completando il discorso sulle battistrada non rimane che ricordare che il Porto Cervo chiude il quartetto con 27 punti. Con un divario di 8 punti troviamo l'Andrea Doria di Sedini (19), che in casa non è riuscita ad andare oltre la spartizione della posta, a reti bianche, contro l'Alà. Ed è stata questa l'unica gara del turno 14, a non far registrare segnature. Rinviene il Santa Teresa Gallura, che in virtù del successo interno sull'Atletico Castelsardo, raggiunge quota 17, e deve recuperare ancora una gara: quella casalinga che l'opporrà a l'Alà.

Quest'ultima fa compagnia al Tavolara, e anche al Funtanaliras di Monti, che contro l'Academy Porto Rotondo, in casa, non è andato oltre la spartizione, questo terzetto vanta 16 punti. Con 15: il già citato Porto Rotondo e il Trinità, che ha pareggiato per 3-3 col Codaruina, che a sua volta raggiunge quota 14 in compagnia del Golfo Aranci.

Analizzando questo spicchio di classifica vale a dire dal sesto del Santa Teresa al terz'ultimo di Golfarancini e Valligiani, troviamo ben 8 squadre separate da appena 3 lunghezze. A chiudere la graduatoria ci sono: l'Atletico Castelsardo con 9 punti e infine il Berchidda (che ha osservato il turno di riposo), a quota zero.

