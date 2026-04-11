Nell'anticipo del girone A di Seconda categoria, il Kalagonis ha inflitto una pesantissima sconfitta alla Johannes Cagliari: 7-0 il risutato finale a favore della squadra di Maracalagonis, andata a segno con Manca al 3’, 15’ e 40’: al 7’ e al 20’ con Sanna, al 25' con Denotti e al 35’ con Spanu.

Il Kalagonis ha giocato con M. Vacca, Murgia (65’ Porru), Piga (59’ Etzi), Fadda, Spanu, Sanna (46’ Melis), Tuveri (46’ Perra), P. Vacca, Denotti (46’ Meirani), Corona, Manca. La Johannescon Piscedda (46’ Mura), Mucelli, Boukri (86’ Picci), Tronci (46’ Contu), Loi, Mainas, Thiam, Gungui, Miscali, Lombardi (46’ Frau), Deidda.

Arbitro: Vaccargiu di Cagliari.

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