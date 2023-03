Il Cus Cagliari è atteso da una sfida fondamentale nel prossimo turno di Serie B maschile. Gli universitari sono chiamati a difendere il secondo posto nello scontro diretto contro Energytime Spike Campobasso. I molisani terzi seguono a soli due punti di distanza e sabato nello scontro diretto del PalaCus si giocheranno tutte le proprie carte. Impegno interno anche per Sarroch, che riceve al PalaGiotto la Fenice Roma con l'obiettivo di centrare la ventunesima vittoria su ventuno e consolidare ulteriormente il primato in classifica. A Decimomanno, invece, la Why Company Stella Azzurra di Sestu riceve l'Amin 21K Roma 7 Volley.

Femminile. In B1 femminile, la San Paolo Volley ospita la Clericiauto Cabiate. Match casalingo anche per Capo d'Orso Palau contro Warmor Gorle. In B2 femminile, l'Alfieri Cagliari affronta la Ceramsperetta Cusano. Impegni interni anche per La Smeralda Ossi, contro Villa Cortese, e Garibaldi, che attende a La Maddalena la Vero Volley Monza.

