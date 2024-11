Promozione in campo alle 15 per la dodicesima giornata di campionato. In programma tra l'altro lo scontro al vertice del Girone A fra il Lanusei e l'Atletico Cagliari. Si giocherà in Ogliastra con i cagliaritani che, staccati di cinque punti, sognano di ridurre questo distacco e col Lanusei che punta invece a portare a otto punti il distacco e tentare la fuga decisiva. Il Cus Cagliari gioca ad Arzana contro l’Idolo. La Villacidrese è attesa a Uta, che ha tesserato il difensore Andrea Fusco ex Latte Dolce.

A Castiadas la squadra di Guido Fenza affronta l'Orrolese. A Terralba arriva il Pirri. In programma anche Sant’Elena-Arborea, Selargius-Tortolì mentre il Guspini affronterà il Masainas.

Nel Girone B, altro scontro al vertice fra Atletico Bono e Buddusò. Il Bonorva è atteso a Sennori. La giornata propone anche Lanteri-Tuttavista, Luogosanto-Bosa, Ovodda-Macomerese, Arzachena-Castelsardo, scontro fra due grandi del passato, Stintino-Tonara e Abbasanta-Siniscola.

Ieri si sono giocate Tharros-Villamassargia (5-0, A) e Coghinas-Usinese (0-1, B).

