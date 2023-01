Marcos Sartor, bomber argentino, segna sempre più spesso punti pesantissimi che fanno bene all'Arzachena.

Due settimane fa ha siglato il gol del pari contro la Cos. Ieri ne ha messo a segno un altro a Cassino, che ha consentito agli smeraldini di cogliere tre punti preziosi per la classifica. Ma non c'è da meravigliarsi. Sartor i gol li ha sempre fatti. Innamorato della Sardegna, ha già vestito negli anni le maglie della Torres, del Latte Dolce, del Budoni e – da due – quella dell'Arzachena.

L’allenatore Marco Nappi stravede per lui. Gioca per la squadra e sta facendo la fortuna degli smeraldini. Spiccato fiuto per il gol, Sartor è stato portato ad Arzachena dal ds Antonello Zucchi, deus ex machina del club. Con Sartor in campo è ancora possibile sognare i playoff.

