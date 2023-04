Non conosce interruzioni l'avanzata di Sarroch nel campionato di Serie B. La capolista del girone G ha centrato a Campobasso la ventiduesima vittoria in altrettante gare di campionato ed è ad un passo dal festeggiare il primo posto matematico in classifica. Contro l'EnergyTime finisce 3-1 per i gialloblù, che avevano chiuso sotto il primo set e poi sono stati in grado di rimontare e portare a casa i tre punti.

Successo importante anche per il Cus Cagliari, che consolida il secondo posto con il 3-0 esterno contro Anguillara. In trasferta contro la Fenice Roma, la Why Company Stella Azzurra di Sestu è stata battuta 3-1.

Femminile. In B1 femminile, successo importante per San Paolo sul campo del Progetto Valtellina Riwega per 3-1. Passo falso per Capo d'Orso Palau, sconfitta 3-0 in trasferta da Don Felice Colleoni. Tre sconfitte in tre set anche per le sarde di B2 impegnate in trasferta: l'Alfieri contro Coop Novate Martesana, Garibaldi contro Transport Ripalta, La Smeralda Ossi contro Gorla Orsa.

