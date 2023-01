Campionato o Coppa Italia per Sarroch non fa alcuna differenza. Il risultato per la squadra gialloblù è sempre la vittoria. Quindici gare giocate e altrettanti successi per la formazione di coach Franchi, qualificata alle Final Four di Italia di Serie B grazie alle due vittorie conquistate contro Leverano (3-1 in Sicilia) e Datterino Letojanni (3-0 in casa).

Sarroch ha dominato il girone di qualificazione della coppa così come sta facendo nel girone G di Serie B, dove è primo a punteggio pieno. Ora i gialloblù torneranno a pensare proprio al campionato, che riparte questo sabato con il match casalingo contro Marino Pallavolo, ma con le giornate del 7 e 8 aprile cerchiate sul calendario, date in cui si giocheranno le Final Four della Coppa Italia di B.

Si riparte. Sabato tornano a giocare anche le altre formazioni sarde. In Serie B, il Cus Cagliari ospite Genzano. In B1 femminile, la San Paolo riceve Costa Volpino, riposa invece Capo d'Orso Palau. In B2 femminile, si riparte col derby Garibaldi-Alfieri, mentre la Smeralda Ossi attende in casa Cinisello.

© Riproduzione riservata