C'è grande attesa per gli impegni di campionato delle squadre sarde di Serie D. Le ultime della classe sono attese su campi difficili. L'Olbia sarà ospite della Cynthialbalonga, la Cos gioca a Terracina. Due gare importantissime in terra laziale per il futuro delle due squadre che hanno assoluta necessità di far punti per la salvezza oggi lontanissima in classifica soprattutto per la Cos. L'allenatore Sebastiano Pinna ha lavorato tantissimo in questi giorni per fare fiato, gioco e mentalità vincente alla sua squadra.

In casa Olbia si vive di problemi soprattutto societari. Ma oggi i galluresi del nuovo mister Zé Maria devono tornare a casa con punti in tasca. E i punti li cercano anche Atletico Uri e Latte Dolce che giocano in casa, rispettivamente contro il Trastevere e il Monterotondo. Ieri come è noto, l'Ilva il punto lo ha strappato al Cassino, una delle grandi del girone. Un pari che fa sperare in un rilancio dopo tante, troppe sconfitte. Oggi fra le sarde, è solo il Latte Dolce a trovare spazio nel centro della classifica. Le altre quattro, navigano in zona retrocessione con l'Olbia penultima, la Cos ultima, Uri e Ilva in zona playout.

