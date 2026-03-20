Santa Teresa a Calangianus senza Owen, Carlander e GenerosoBiancocelesti penalizzati dalle assenze ma determinati a dare continuità ai risultati
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Nel delicatissimo scontro diretto col Calangianus il Santa Teresa dovrà rinunciare, causa squalifica, a tre pezzi da novanta del calibro di Owen, Carlander e Generoso: il primo è stato fermato per un turno dal giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata contro la Ferrini Cagliari, mentre gli altri due salteranno per somma di ammonizioni il derby gallurese dell’11ª giornata di ritorno del campionato di Eccellenza.
La squadra di Fabio Levacovich ci arriva forte di un risultato incredibile, una vittoria maturata allo scadere di uno scontro diretto – quello casalingo con la Ferrini – giocato in inferiorità numerica per un’ora: decisivo il gol di Siamparelli, che si prepara a trascinare i biancocelesti anche domani contro il pari punti (31) Calangianus. Una trasferta in cui il Santa Teresa proverà a dare continuità alle ultime due vittorie per allontanarsi con decisione dalla zona retrocessione prima del turno di riposo per il Torneo delle Regioni, e preparare così con maggiore tranquillità il rush finale.
Squadre in campo al Signora Chiara di Calangianus alle 15: dirige la gara l’arbitro Gabriele Mulas della sezione di Oristano assistito da Andrea Cubeddu di Sassari e Francesco Carta di Oristano.