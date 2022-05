Il cammino del Cus Cagliari nei playoff dell’A2 femminile di basket si è interrotto ai quarti, con la vittoria in gara2 del San Giovanni Valdarno, che a Sa Duchessa si è imposto 43-63 e ha chiuso la serie sul 2-0 dopo il successo interno di sabato (49-46). Domani occhi puntati sulla Techfind San Salvatore, che a Selargius (ore 20) proverà a pareggiare la serie dopo il 54-43 incassato a Umbertide.

La gara. Parte meglio il Cus Cagliari, che con Striulli, Caldaro e Prosperi in 4’ si porta sul 7-2. Poi il Valdarno carbura e, dopo un testa a testa, utilizza gli ultimi secondi del 1º quarto per allungare fino al 14-22, vantaggio che le toscane incrementano fino al vantaggio massimo di +14 (18-32, Gatti al 5’) prima di arrivare all’intervallo lungo avanti 23-34. Le universitarie riescono a ricucire fino al -5 (29-34 al 1’) con Prosperi e Puggioni, ma non basta, perché la capolista fugge via (+21 al 7’, 31-52) e alla mezz’ora conduce 36-54, margine che, nonostante gli sforzi delle cussine, rimarrà pressoché invariato alla sirena, che sancisce il 43-63 finale.

Reazioni. “Penso che più di così non si potesse fare contro una squadra che fa della fisicità il proprio punto di forza. Non abbiamo rimpianti, magari rifletteremo sul perché siamo arrivate ottave e non qualcosina sopra, cosa che ci avrebbe permesso di evitare la capolista”, ha commentato la capitana Erika Striulli.

Il tabellino

Cus Cagliari 43

San Giovanni Valdarno 63

(14-22; 9-12; 13-20; 7-9)

Cus Cagliari: Puggioni 3, Aymerich ne, Martis ne, Striulli 8, Caldaro 3, Saias, Cecili, Madeddu, Prosperi 15, Gagliano 5, Ljubenovic 9, Piludu ne. Allenatore Federico Xaxa.

San Giovanni Valdarno: Vespignani 11, Olajide, Lazzaro 4, Gatti 2, Ramò 5, Milani 16, Bove 13, Bizzarri, Peresson 8, Cvijanovic 4. Allenatore Alberto Matassini.

